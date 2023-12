Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (25.12.2023) gegen 03.00 Uhr im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schwieberdinger Straße ein Brand ausgebrochen. Der allein anwesende 19-jährige Bewohner wurde durch einen Rauchmelder geweckt und konnte selbstständig die Wohnung verlassen. Die Wohnung wurde durch den Brand völlig zerstört. In den anderen Wohnungen im Gebäude befanden sich beim Brandaustritt keine Personen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

