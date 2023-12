Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit Stadtbahn

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (23.12.2023) in Stuttgart-Süd ereignet hat. Ein 62 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pkw Smart gegen 18.15 Uhr die Böblinger Straße in Fahrtrichtung Kaltental. Als er trotz Rotlicht nach rechts in Richtung Vogelrainweg abbog, stieß er mit einer entgegen kommenden Stadtbahn der Linie U1 zusammen. Der 62-Jährige und der 55-jährige Stadtbahnführer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw Smart musste abgeschleppt werden. Etwa 60 Fahrgäste, die keine Verletzungen geltend machten, wurden durch die Feuerwehr aus der Stadtbahn evakuiert. Die Böblinger Straße musste in Fahrtrichtung Kaltental zum Zwecke der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

