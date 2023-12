POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagmorgen (21.12.2023) in eine Wohnung an der Brigachstraße eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Die Täter drangen gegen 09.00 Uhr über ein geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer der Wohnung im Hochparterre ein und durchwühlten den Innenraum. Sie erbeuteten den Schmuck und flüchteten unerkannt über dasselbe Fenster. Zeugen werden gebeten sich unter der ...

mehr