Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub in der Nottingham-Anlage - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte raubten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann in der Karlsruher Nottingham-Anlage aus.

Zeugen meldeten gegen 02:50 Uhr eine Schlägerei in der Parkanlage. Die erste vor Ort geeilte Polizeistreife fand einen verletzten 33-Jährigen auf dem Platz neben dem Sandkorn Theater. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Geschädigte von einer fünfköpfigen Männergruppe auf Englisch angesprochen, als er auf den dortigen Mauern saß. Weil er ihnen seine Umhängetasche nicht aushändigen wollte, griffen ihn zwei der fünf Männer an. Die Täter schlugen und traten ihn wiederholt und entwendeten schließlich sein Mobiltelefon und Bargeld. Anschließend flüchteten alle fünf durch die Nottingham-Anlage in Richtung Sophienstraße. Der Geschädigte wurde durch die Täter schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Bei den beiden Tatverdächtigen die ihn schlugen soll es sich nach Angaben des Geschädigten um zwei dunkelhäutige Männer gehandelt haben, die beide Englisch sprachen. Einer sei etwa 180cm groß gewesen, der andere etwa 165cm. Der Kleinere habe eine weiße Hose getragen und der Größere ein schwarzes Stirnband. Die drei Beisteher sollen hellhäutig gewesen sein.

Hinweise zur Tat oder den geflüchteten Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Daniel Joram, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell