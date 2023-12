Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 82-jährige Autofahrerin hat sich am Montagnachmittag (25.12.2023) bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Roßbergstraße/Kniebisstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die 82-Jährige fuhr gegen 15.35 Uhr mit ihrem Mercedes der E-Klasse die Roßbergstraße Richtung Schwarenbergstraße. Ein 39-jähriger Fahrer eines Renault Twingo, der zeitgleich die Kniebisstraße Richtung Haußmannstraße befuhr, missachtete laut Zeugenaussagen die Vorfahrt der Frau, stieß mit dem Mercedes zusammen und prallte anschließend noch gegen einen geparkten VW Golf. Die 82-jährige Frau wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Renault und der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beträgt zirka 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell