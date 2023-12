POL-S: Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (23.12.2023 bis 25.12.2023) in ein Vereinsgebäude am Georgiiweg eingebrochen und haben Ausweise, Eintrittskarten und 200 Euro Bargeld erbeutet. Den Ermittlungen zufolge überstiegen die Täter zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Montag, 12.10 Uhr das Eingangstor und gelangten so auf das Vereinsgelände. Dort brachen sie eine Tür zu einem Büroraum auf und ...

