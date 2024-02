Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Anthony M.

Ravensburg (ots)

Bereits seit dem 8. Dezember 2023 wird der 29-jährige Anthony M. aus Ravensburg vermisst. Herr M. ist kenianischer Staatsbürger und wurde am Tag des Verschwindens zuletzt zu Fuß im Ravensburger Stadtgebiet gesehen. Er hat sein gewohntes Lebensumfeld aus bislang nicht geklärtem Grund unvermittelt verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg ergaben keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des 29-Jährigen, weshalb sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit wenden. Sie schließen nicht aus, dass sich Anthony M. in einem psychischen Ausnahmezustand oder in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und schlank. Er trug zuletzt schwarze, kurz rasierte Haare. Über die bei seinem Verschwinden getragene Bekleidung ist nichts bekannt.

Ein Lichtbild des Gesuchten ist unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg einsehbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ravensburg-vermisstenfahndung/

Personen, die den Vermissten seit dem 8. Dezember gesehen haben oder die Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell