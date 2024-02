Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Auto gerät in Brand

Mettingen (ots)

Am Samstagnachmittag (17.02.24) gegen 14.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem brennenden Fahrzeug in der Brookstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand ein VW Phaeton in Brand. Das Auto war vor einer Lagerhalle geparkt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung des Brandes beschädigt, fingen aber kein Feuer. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts gesagt werden. Die Feuerwehrkräfte konnten das brennende Fahrzeug nach etwa 30 Minuten löschen. Die Höhe des Sachschadens liegt in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell