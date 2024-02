Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus, Täter hebeln Terrassentür auf

Altenberge (ots)

Am Freitag (16.02.2024) sind Bewohner eines Einfamilienhauses am Bültenweg in der Zeit von 15.30 bis 22.15 Uhr unterwegs gewesen. Als sie zurückkamen, stellten sie fest, dass ihre Terrassentür aufgehebelt worden ist. Unbekannte haben das komplette Haus durchsucht und das Mobiliar durchwühlt. Bislang konnte festgestellt werden, dass eine niedrige vierstellige Summe Bargeld und eine Smartwatch gestohlen wurden. Weiteres Diebesgut konnte noch nicht benannt werden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu melden.

