POL-ST: Ladbergen, Neuenkirchen, Rheine, friedliche Fahrzeug-Demonstration

Ladbergen, Neuenkirchen, Rheine (ots)

Rund 160 Fahrzeuge haben sich am Samstagabend (17.02.24) zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr zum Abschluss einer Demonstration auf einer Fläche gegenüber dem Alten Bahnhof in St. Arnold-Neuenkirchen versammelt. Die bei der Polizei angezeigte Versammlung stand unter dem Thema "Rente, Mautsteuer, CO2-Steuer, Allgemeine Bürokratiebelastung". Die Lkw, Pkw und Traktoren waren zuvor aus zwei Richtungen nach St. Arnold gefahren. Rund 125 Fahrzeuge kamen aus Ladbergen, etwa 35 Fahrzeuge fuhren aus Rheine zum Treffpunkt. Zuvor hatte es am Nachmittag am Autohof Espenhof in Ladbergen eine Kundgebung gegeben. Die Polizei begleitete beide Demonstrationszüge. Die Versammlung verlief insgesamt friedlich. Auf den angekündigten Strecken kam es im erwartbaren Rahmen zu Verkehrsbehinderungen. Die Demonstration wurde gegen 20.30 Uhr in St. Arnold offiziell beendet. An einem Mahnfeuer im Bereich Autohof Espenhof in Ladbergen nahmen im Anschluss noch vereinzelt Teilnehmende teil.

