Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Rheine, Neuenkirchen-St. Arnold, Großdemonstration mit Lkw, Pkw und Traktoren

Ladbergen, Rheine, Neuenkirchen-St.Arnold (ots)

Für Samstag (17.02.24) ist eine weitere Großdemonstration von Fahrzeugen, die sich von Ladbergen und Rheine aus durch den Kreis bewegen, angezeigt worden. Erwartet werden etwa 700 Fahrzeuge, darunter Lkw, Pkw und Traktoren. Ziel der Versammlung unter dem Thema "Rente, Mautsteuer, CO2-Steuer, Allgemeine Bürokratiebelastung" ist Neuenkirchen-St. Arnold. Die meisten Fahrzeuge fahren laut Versammlungsanzeige gegen 13.00 Uhr den Rasthof Espenhof in Ladbergen an. Dort ist eine Kundgebung geplant. Gegen 16.30 Uhr setzt sich der Aufzug in Bewegung. Der Streckenverlauf: Ladbergen - B475- Westladbergen - Hüttruper Straße - Greven - B481 - Emsdetten - Mesum - Dechant-Römer-Straße/Burgsteinfurter Damm/Rote Erde - Emsdettener Straße - St. Arnold. Dort soll es im Bereich Alter Bahnhof eine Abschlusskundgebung geben. Weitere Fahrzeuge treffen sich in Rheine am Elisabeth-Kirmesplatz an der Windhorststraße. Von dort setzt sich der zweite Aufzug gegen 18.00 Uhr in Richtung Neuenkirchen-St. Arnold in Bewegung. Die Strecke: Catenhorner Straße - Bauerschaftsstraße - Mesumer Straße - Westfalenring - Emsdettener Straße - St. Arnold. Nach der Abschlusskundgebung wird die Versammlung dort beendet. Später soll in der Nähe des Espenhofs in Ladbergen zum Abschluss der Aktion ein Mahnfeuer angezündet werden. Zu diesem Treffpunkt wird es keine gemeinsame Fahrt geben. Die Versammlung endet dort um 24.00 Uhr. Die Polizei begleitet und schützt die angezeigte Versammlung. Es wird mit teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diese besondere Situation in ihre Planungen am Samstag mit einzubeziehen und die Aufzugstrecken möglichst zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell