Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem Schmedehausener Straße gesperrt

Steinfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch (14.02.) auf der Schmedehausener Straße gekommen. Dabei wurde ein 43-jähriger Mann aus Ostbevern schwer verletzt. Der 43-jährige fuhr mit seinem Opel Astra gegen 08.10 Uhr auf der Schmedehausener Straße in Richtung Greven. Vor ihm fuhr ein 43-jähriger Mann aus Gütersloh mit einem BMW 530d. Der Fahrer des BMW blinkte nach ersten Ermittlungen nach rechts, um in einer Feldausfahrt zu wenden. Dadurch verlangsamte er seine Fahrt. Der Mann aus Ostbevern setzte zum Überholen an. In diesem Moment wollte der Fahrer des BMW seinen Wendevorgang fortsetzen und stieß mit dem Opel Astra zusammen. An den Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der 43-Jährige aus Ostbevern verletzte sich durch den Unfall schwer, der Mann aus Gütersloh leicht. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schmedehausener Straße war im Unfallbereich für rund eine Dreiviertelstunde zur Unfallaufnahme gesperrt.

