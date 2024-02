Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Radfahrer verletzt, Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Nach einem Unfall am Sonntagabend (11.02.) im Einmündungsbereich Teutoburger Straße/Eichenstraße suchen wir Zeugen. Passanten entdeckten dort gegen 22.00 Uhr einen verletzten Radfahrer. Der Mann konnte keine Angaben machen, wie es zu den Verletzungen gekommen war. Eventuell ist diesen Verletzungen ein Unfall vorausgegangen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die in dem Bereich zu der oben genannten Zeit einen Unfall oder ähnliches beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

