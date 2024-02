Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Tödlicher Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen (13.02.) auf der Windmühlenstraße gekommen. Ein 76-jähriger Mann aus Rheine überquerte gegen 07.15 Uhr mit seinem Rollator die Windmühlenstraße in Richtung Dörenther Straße. Zur selben Zeit fuhr ein 48-jähriger Rheinenser mit seinem Opel Vectra auf der Windmühlenstraße in Richtung Hopstener Damm. Ersten Ermittlungen zufolge erkannte der Pkw-Fahrer den dunkel gekleideten 76-Jährigen zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der 76-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Der 48-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Windmühlenstraße war zwischen der Osnabrücker Straße und der Sonnenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war eingesetzt.

