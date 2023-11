Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Mann wird von Unbekannten schwer verletzt; Kriminalpolizei sucht Zeugen

Baiersbronn (ots)

Von bislang Unbekannten schwer verletzt worden ist am Dienstagmorgen ein Mann in Baiersbronn.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der spätere Geschädigte in seinem Pkw kurz vor 7 Uhr den Oberen Weg in Baiersbronn. Als der Mann Gegenstände auf der Fahrbahn liegen sah hielt er an und stieg in der Absicht, die Hindernisse zu beseitigen aus seinem Fahrzeug aus. Unvermittelt traten zwei männliche Personen hinter den dortigen Doppelgaragen hervor und begannen auf den Mann einzuschlagen und einzutreten. Offenbar kam hierbei auch ein Schlagstock zum Einsatz. Der Mann zog sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen unter anderem im Kopfbereich zu. Nach der Tatausführung flüchteten die beiden Männer zu Fuß in unbekannte Richtung. Zu den beiden Tätern liegt derzeit lediglich folgende Beschreibung vor: Einer soll etwa 190cm groß gewesen sein, der zweite etwas kleiner.

Die Kriminalpolizei in Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell