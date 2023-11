Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Nach Geschwindigkeitskontrolle droht Führerscheinverlust

Kämpfelbach (ots)

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag in Kämpfelbach unterwegs gewesen.

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim führten am Dienstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 10 bei Ersingen durch. In diesem Zeitraum wurden über 500 Fahrzeuge gemessen. Knapp zehn Prozent der Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Die jeweiligen Fahrzeuglenker sehen sich nun mit Bußgeldern konfrontiert. Ein Fahrer, welcher bei regennasser Fahrbahn mit 195 km/h bei erlaubten 100 km/h fuhr, sieht sich nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei und einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro konfrontiert.

Zur Aufrechterhaltung und weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrolltätigkeiten weiterhin fortsetzen.

Christian Koch, Pressestelle

