POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Unfallflucht vor Backstube; Polizei sucht Hinweisgeber

Pforzheim (ots) - Über ein Dutzend Verkehrsverstöße sind durch Beamte am Montagabend in der Pforzheimer Nordstadt geahndet worden. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim führten am Montagnachmittag in der Zeit von 15 Uhr bis etwa 17:45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Unteren Wilferdinger Straße durch. Im genannten Zeitraum wurden durch die ...

mehr