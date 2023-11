Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Beamte stellen zahlreiche Verkehrsverstöße fest

Über ein Dutzend Verkehrsverstöße sind durch Beamte am Montagabend in der Pforzheimer Nordstadt geahndet worden.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim führten am Montagnachmittag in der Zeit von 15 Uhr bis etwa 17:45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Unteren Wilferdinger Straße durch. Im genannten Zeitraum wurden durch die Polizisten gut zwei Dutzend Fahrzeuge sowie deren Fahrer kontrolliert. Hierbei stellten sie 14 Verstöße fest, welche von nicht angelegten Sicherheitsgurten über die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons bis hin zu fehlender Kindersicherung reichten. In drei Fällen wiesen die kontrollierten Fahrzeuge Mängel oder Veränderungen auf, so dass die jeweilige Betriebserlaubnis erlosch.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird zur Aufrechterhaltung und weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit die Kontrolltätigkeiten fortsetzen.

