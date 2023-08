POL-PDLU: Fahrradfahrer beim Unfall verletzt

Böhl-Iggelheim (ots) - Am 16.08.2023, gegen 21:00 Uhr, wurden zwei Männer (35 und 37 Jahre alt) auf dem Parkplatz eines Supermarkts Am Schwarzweiher kontrolliert. In der Nähe standen die Fahrräder der beiden Männer. Aufgrund der Alkoholisierung des 37-Jährigen (1,9 Promille) wurde dessen Fahrrad abgeschlossen und der dazugehörige Schlüssel sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt ...

