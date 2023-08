POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, wurde ein schlangenlinienfahrender Mofa-Fahrer im Bereich der Bahnhofstraße mitgeteilt. Der 73-Jährige Fahrer konnte in einer Kneipe in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens zur Folge. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: ...

