Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Tabakwarengeschäft Täter machen Beute

Steinfurt (ots)

Am Dienstagmorgen (13.02.2024) ist gegen 00.45 Uhr an einem Tabakwarengeschäft in der Heerstraße ein Einbruchalarm ausgelöst worden. Die Eingangstür des Geschäfts wurde erheblich beschädigt, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Die Unbekannten stahlen eine bislang unbekannte Anzahl von Tabak- und Shishawaren und eine hohe dreistellige Summe Bargeld. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell