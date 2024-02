POL-ST: Metelen, schwerer Verkehrsunfall Mehrere Verletzte, 4 davon schwer

Westerkappeln (ots) - In der Nacht zu Montag (12.02.24) sind unbekannte Täter in einen Bürokomplex an der Straße Gartenkamp, nahe dem Sportpark Westerkappeln, eingebrochen. Die Kriminellen hebelten zwischen 21.00 Uhr am Sonntagabend und 07.15 Uhr am Montagmorgen der Spurenlage zufolge Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Sie durchsuchten zahlreiche Räume nach Diebesgut. Die Täter stahlen nach ersten ...

