Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Bürokomplex

Westerkappeln (ots)

In der Nacht zu Montag (12.02.24) sind unbekannte Täter in einen Bürokomplex an der Straße Gartenkamp, nahe dem Sportpark Westerkappeln, eingebrochen. Die Kriminellen hebelten zwischen 21.00 Uhr am Sonntagabend und 07.15 Uhr am Montagmorgen der Spurenlage zufolge Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Sie durchsuchten zahlreiche Räume nach Diebesgut. Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen mehrere Laptops und Mobiltelefone, einen Fernseher, eine Kaffeemaschine und einen Tresor mit Bargeld. Zur Höhe des Beuteschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell