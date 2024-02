Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Transporter aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Steinfurt-Bo. (ots)

In Borghorst haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (10.02.24) und Sonntag (11.02.24) zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. An der Lindenstraße beschädigten Kriminelle die Seitenschiebetür eines weißen Mercedes-Sprinters. Die Tat ereignete sich zwischen 22.00 Uhr am Samstagabend und 14.00 Uhr am Sonntagmittag. Aus dem Sprinter wurden mehrere Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags entwendet. Nur etwa eine Gehminute entfernt an der Welfenstraße wurde zwischen 16.00 Uhr am Samstag und 12.00 Uhr am Sonntag ein weiterer weißer Sprinter von Mercedes aufgebrochen. Die Diebe stahlen auch hier Werkzeuge. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

