Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Betrunkener Badegast im Freibad

Ingelheim (ots)

Ingelheim - Am Montagnachmittag bat ein Bademeister um polizeiliche Unterstützung, da ein betrunkener Badegast des Schwimmbads verwiesen wurde, jedoch dieses nicht verlassen wollte. Gegenüber den Beamten gibt der Badegast an, dass sein Portemonnaie gestohlen wurde. Dieses konnte im Schwimmbad samt Dokumenten aufgefunden und an den Badegast übergeben werden. Anschließend wurde der alkoholisierte Badegast durch die Beamten aus dem Schwimmbad begleitet und erhielt einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell