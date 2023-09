Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Autowerkstatt

Ingelheim (ots)

Ingelheim OT Heidesheim - Am frühen Montagmorgen gelang es einem bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu der geschlossenen Autowerkstatt zu erlangen. Während der Täter sich im Objekt befand, wurde die Alarmanlage ausgelöst. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um ein Motorrad handeln, welches durch einen zweiten Täter in der Nähe des Tatortes abgestellt wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell