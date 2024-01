POL-PDLD: Berg - Drogenfahrt

Bellheim (ots) - In der vergangenen Woche kam es in der Leuschnerstraße in Bellheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter brachen die Terrassentür mit Hebelwerkzeugen auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet, eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 07274/9580 ...

