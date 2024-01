Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nackt aus Wohnung geflohen

Germersheim (ots)

In der Nacht auf Samstag, gegen 3 Uhr meldeten Anwohner der Germersheimer Schloßstraße eine Frau, welche nackt auf der Straße stehen und um Hilfe schreien würde. Vor Ort konnten die Beamten eine deutlich aufgelöste und stark alkoholisierte Frau feststellen. Die 35-jährige gab an, dass sie am Abend in einer Germersheimer Bar einen Mann kennen gelernt habe und anschließend zu diesem nach Hause gegangen sei. Dort sei es jedoch zu einer Streitigkeit gekommen, in welcher der Mann sie derart bedroht habe, sodass sie die Flucht ergreifen musste. Gegen den ebenfalls stark alkoholisierten 43-jährigen Mann wird ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

