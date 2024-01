POL-PDLD: Verletzt durch Vorfahrtsfall

Rohrbach (ots) - Unbekannte Täter versuchten am gestrigen Tag in dem Zeitraum zwischen 11:00 bis 13:00 Uhr einen Schlüsselkasten in einem Garten in der Hauptstraße in Rohrbach aufzubrechen. Der Aufbruchsversuch schlug jedoch fehl, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei per E-Mail ...

mehr