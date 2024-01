POL-PDLD: Wörth - Hund zugelaufen

Kandel (ots) - Unbekannte Täter gelangten in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Luitpoldstraße. Dort versuchten sie einen Kellerraum aufzubrechen. Da dies misslang mussten die Täter ohne Beute von dannen ziehen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth S. Bischoff Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 piwoerth.presse@polizei.rlp.de ...

