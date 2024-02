Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstähle aus Firmentransportern

Ibbenbüren (ots)

Aus drei Firmenwagen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (12.02.24) Werkzeuge gestohlen. Zur Höhe des Beuteschadens können noch keine Angaben gemacht werden. An der Münsterstraße, Ecke Hafenstraße in Dörenthe wurde zwischen 20.00 Uhr am Sonntagabend und 06.30 Uhr am Montagmorgen die Seitenscheibe zum Laderaum eines Ford Transits beschädigt. Aus dem Wagen stahlen die Diebe Werkzeuge. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr am Sonntag und 08.00 Uhr am Montag hebelten unbekannte Täter an der Seitentür eines VW Crafters, der an der Johannesstraße nahe des Akazienwegs in Schierloh abgestellt war. Die Tür wurde geöffnet. Die Diebe erbeuteten ebenfalls diverse Werkzeuge. Etwa 400 Meter entfernt an der Laggenbecker Straße, nahe der Zugangsstraße Wilhelmstraße, hebelten Unbekannte die Seitentür eines Citroen Jumpy auf und gelangten so in den Laderaum. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 16.30 Uhr und Montag, 07.00 Uhr. Es wurden auch hier mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 entgegen.

