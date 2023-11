LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Das Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Nessetaler Weg in Brüheim beschädigten ein oder mehrere Unbekannte. Augenscheinlich versuchten der oder die Täter in das Wohngebäude einzudringen, was allerdings misslang. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 28. November, 17.00 Uhr und gestern, 07.00 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter ...

mehr