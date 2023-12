Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) Wohnhausbrand mit tödlich verletzter Person - 1.Nachtragsmeldung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeidirektion Neustadt

1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.12.2023

Nachdem es am Mittwoch (20.12.2023), gegen 10:20 Uhr, zu einem Brand mit einem Toten in einem Wohnhaus in Weisenheim am Berg gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen übernommen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Brand im Schlafzimmer (Dachgeschoß) eines Einfamilienhauses. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine, bis zur Unkenntlichkeit verbrannte, Leiche auf dem Boden des Schlafzimmers liegend aufgefunden. In dem Einfamilienhaus sind ein 87-jähriger Mann sowie seine 72-jährige Ehefrau gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich lediglich die 72-jährige Frau im Anwesen aufgehalten haben dürfte. Der 87-jährige Mann befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in einem Krankenhaus in Frankenthal. Zur Ermittlung der Brandursache findet am Freitag, 22.12.2023, eine Begehung des Brandortes mit einem Gutachter statt. Eine Obduktion, die zur eindeutigen Identifizierung der verbrannten Leiche führen soll, kann erst in der nächsten Woche stattfinden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von circa 200.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell