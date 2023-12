Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.12.2023 gegen 15:00 Uhr wurde ein 83-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der L455 zwischen Ungstein und Freinsheim verletzt. Er befuhr mit seinem Suzuki die L455 von Ungstein kommend in Richtung Freinsheim. Dabei kam er aufgrund bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Grünstreifen, durchbrach einen Maschendrahtzaun und stieß gegen einen massiven Metallposten einer Grundwassermessstelle. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte mit dem Dach gegen das Wasserwerk der Stadtwerke Bad Dürkheim. Der 83-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am der Messstelle und am Wasserwerk entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro.

