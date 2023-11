POL-OL: ++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Widerstand gegen Polizeibeamte und Drogenfund++

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tag, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 07:15 Uhr kam es zu einem Einbruch im Emil-Pleitner-Gang in Oldenburg. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Die Täter entwendeten Wertgegenstände und konnten unerkannt fliehen. (1511925) Zu einem weiteren Einbruch kam es im Magnolienring in Oldenburg. Unbekannte Täter warfen eine ...

mehr