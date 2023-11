Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit schwerverletzter Rollerfahrerin

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 13.11.2023 ereignete sich gegen 14:52 Uhr ein Unfall, in welcher Folge eine Rollerfahrerin schwer verletzt wurde. Die 42jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr die Konrad-Adenauer-Straße bergan in Richtung Beverwijker Ring. In Gegenrichtung parkte ein PKW aus. Vermutlich schätze die Rollerfahrerin die Fahrtbewegung des PKW falsch ein, bremste zu stark und kam hierdurch zu Fall. Sie wurde mittels Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Verletzungsmuster können keine Angaben gemacht werden. Am Roller entstanden Kratzer.

