POL-PDNR: Alkohol- und drogenbeeinflusster Rollerfahrer kontrolliert

Hamm (Sieg) (ots) - Hamm (Sieg) - Die Polizei Altenkirchen wurde am Abend des 13.11.2023 gegen 23:00 Uhr durch einen Anwohner über eine Verkehrsunfallflucht in der Eintrachtstraße in Hamm (Sieg) informiert. Der bislang unbekannte Unfallverursacher dürfte aus ungeklärter Ursache gegen einen Blumenkübel des Anwohners gefahren und diesen gegen den geparkten Pkw des Melders geschoben haben. Es entstand ein Sachschaden in ...

