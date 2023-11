Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ehrlicher Finder übergibt Geldbörse

Bruchhausen (ots)

Am Samstagabend überbrachte ein 63-jähriger Mann aus Leubsdorf der Polizeiinspektion Linz eine Geldbörse, die er an einem Waldweg in der Waldstraße egfunden hatte. Der Eigentümer, ein 35-jähriger Mann aus Bonn, konnte erreicht werden und holte die Börse mit komplettem Inhalt auf der Polizeidienststelle ab.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell