Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verursacher der Pfeffersprayattacke ermittelt

Linz am Rhein (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 07.11.2023 zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und mehreren Kindern/Jugendlichen auf dem Gelände der Scherer-Passage. Ursachlich war ein Streit der Beteiligten, weil die mitgeführten Hunde sich angegriffen hatten. Im Zuge dessen zückte ein beteiligter Mann ein Pfefferspray und sprühte in Richtung Hund und traf dabei auch die anwesenden Personen. Im Anschluss verließ der Mann die Örtlichkeit. Im Rahmen der Emittlungen der Linzer Polizeiinspektion konnte der Mann am Freitag identifiziert werden. Es handelt sich um einen 71-jährigen aus der Verbandsgemeinde Linz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

