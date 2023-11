Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Berod bei Hachenburg (ots)

Am Samstag, 11.11.2023, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich in Berod bei Hachenburg, Rheinstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer, vom Fahrbahnrand in die Rheinstraße einzufahren. Hierbei kam es zum Kollision mit einem Pkw, der die Rheinstraße in gleicher Fahrtrichtung (Richtung Oberdreis OT Lautzert) befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitten der Unfallverursacher, dessen Beifahrerin und die Beifahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

