Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrugsversuch durch falschen Bankmitarbeiter

Helmenzen (ots)

Am Samstag, 11.11.2023, gegen 15.30 Uhr, kam es in Helmenzen zu einem Betrugsversuch. Nach bisherigen Erkenntnissen rief der bislang unbekannte Täter den Geschädigten an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Während des Telefonates brachte er den Geschädigten dazu, eine Sicherheitslegitimation zu bestätigen. Hiermit wurde dann die Überweisung eines 5-stelligen Betrages ausgeführt. Nach Beendigung des Telefonates schöpfte der Geschädigte Verdacht und informierte seine Bank. Nachdem ihm durch eine echte Bankmitarbeiterin mitgeteilt wurde, dass er einem Betrug aufgesessen war, konnte die Überweisung noch storniert werden. Somit ist dem Geschädigten letztendlich kein Schaden entstanden. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Altenkirchen auf diese Betrugsmasche hin und rät dringend, keine sicherheitsrelevanten Daten am Telefon preiszugeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell