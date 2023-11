Betzdorf (ots) - In der Nacht vom 11.11. auf den 12.11.2023 wurde ein in der Gerberstraße in Betzdorf, im Bereich des dortigen Rathauses geparkter PKW beschädigt. Vermutlich haben Unbekannte gegen den PKW geschlagen oder getreten und ihn so am vorderen Kotflügel eingedellt. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: ...

