Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall mit Verletzten

Mudersbach (ots)

Am 13.11.2023 kam es in Mudersbach auf der Kölner Straße / B62 zu einem Auffahrunfall, bei welchem eine Verkehrsunfallbeteiligte leichtverletzt wurde. An einem Fußgängerüberweg gedachten zwei Personen, die B62 zu queren, weswegen ein aus Richtung Siegen kommender 49jähriger PKW-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen musste. Die hinter ihm fahrende 31jährige PKW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr ihm aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf. Der durch den Aufprall ausgelöste Fahrerairbag verletzte sie leicht im Gesicht, ihr PKW wurde totalbeschädigt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass -wie auch in der Vergangenheit- im ersten Halbjahr 2023 der mangelnde Sicherheitsabstand als eine der Hauptunfallursachen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf festgestellt werden musste. Insbesondere im innerstädtischen Bereich und damit einhergehendem Mischverkehr, aber auch generell ist daher stets auf ausreichenden Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern zu achten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell