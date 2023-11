Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallfluchten in Hamm (Sieg)

Hamm (Sieg) (ots)

Hamm (Sieg) - Die Polizei Altenkirchen wurde am Abend des 13.11.2023 gegen 23:00 Uhr durch einen Anwohner über eine Verkehrsunfallflucht in der Eintrachtstraße in Hamm (Sieg) informiert. Der bislang unbekannte Unfallverursacher dürfte aus ungeklärter Ursache gegen einen Blumenkübel des Anwohners gefahren und diesen gegen den geparkten Pkw des Melders geschoben haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten die eingesetzten Beamten anschließend außerdem eine Beschädigung am Kreisverkehr in der Martin-Luther-Straße vor der dortigen Schule fest. Hier dürfte ein bislang ebenfalls noch unbekannter Unfallverursacher gegen ein Verkehrszeichen gefahren und diese beschädigt haben. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 EUR. Die Ermittlungen bezüglich der unfallverursachenden Fahrzeugführer dauern derzeit noch an. Die Polizei Altenkirchen bittet mögliche Zeugen der Vorfälle sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden.

