Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein Einbruchdiebstahl wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, 26. Oktober, der Polizei in Geestemünde gemeldet.

Zunächst gab eine 44 Jahre alte Frau eine Handtasche mit persönlichen Papieren am Polizeirevier Geestemünde ab, die sie gerade auf der Elbestraße nahe der Friedrich-Ebert-Straße gefunden hatte. Die Beamten dankten der Finderin, ermittelten die Eigentümerin und fuhren zur Wohnanschrift in der Kanalstraße. Dort trafen sie auf eine 49-jährige Frau, die die Tasche bereits vermisste. Sie war gerade dabei über den Polizeinotruf 110 einen Einbruchdiebstahl in ihre Wohnung zu melden. Bislang unbekannte Täter gelangten offenbar über einen Innenhof zur Wohnung der Frau, drangen in diese ein und entwendeten ein Smartphone und die Handtasche.

Wer am 26. Oktober, in der Zeit von 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr, auffällige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

