Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Kripo geht von Tatzusammenhang aus

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Malchen hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und geht von einem Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Fall aus. Gegen 16 Uhr am Montag (2.10.) bemerkten Zeugen die Einbruchsspuren an dem Anwesen in der Straße "Im Steinwingert" und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 14 Uhr am Samstag (30.9.) zurück. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass die Kriminellen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eindrangen. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Das Kommissariat 21/22 geht davon aus, dass der Einbruch in Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in Seeheim-Jugenheim am Sonntagnachmittag (wir haben berichtet) in Verbindung steht. Hier hatten Polizeikräfte drei tatverdächtige Frauen festgenommen. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Das Trio wurde im Anschluss in eine Haftanstalt gebracht.

