Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfallflucht -Verursacherin festgestellt

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 20.12.23, um 20.10 Uhr, ereignete sich auf der A65 zu einem Unfall. Die 69-jährige Verursacherin beachtete beim Wechsel des Fahrstreifens nicht den neben ihr fahrenden 22- jährigen Geschädigten. Bei dem plötzlichen Wechsel des Fahrstreifens musste der Geschädigte eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver machen um einen schweren Unfall zu vermeiden. Dabei kam das Fahrzeug ins Schlingern und stieß gegen die vorhandene Fahrstreifenbegrenzung und Leitplanke. Versuche die Verursacherin mittels Hupe, Lichthupe und Handbewegungen auf die Situation aufmerksam zu machen, schlugen fehl. Daraufhin wendet sich der Geschädigte an die Polizei, fuhr der Verursacherin weiter hinterher und hielt den Anruf aufrecht, um die direkt entsandte Funkstreife an die Verursacherin heranzuführen. Die eingesetzten Beamten konnten beide Beteiligten im Bereich Ludwigshafen-Oggersheim einholen, die Verursacherin und den Geschädigten stoppen und den Sachverhalt aufnehmen. Die Verursacherin erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell