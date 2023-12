Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - PKW Vollbrand auf der A65

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 20.12.23, um 17.11 Uhr, qualmte während der Fahrt auf der A 65 in Höhe Dannstadt-Schauernheim ein Ford. Der 35-jährige Fahrzeugführer stoppte auf dem Seitenstreifen und konnte mit den Mitfahrern das Fahrzeug verlassen, wobei schon Flammen sichtbar waren. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Fahrzeug in Vollbrand. Während der Löscharbeiten musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt vermutet.

