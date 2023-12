POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 19.12.2023 gegen 15:00 Uhr wurde eine 26-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der L522 zwischen Weisenheim am Sand und Freinsheim schwer verletzt. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Seat Ibiza die L522 von Freinsheim kommend in Richtung Weisenheim am Sand. Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen, ...

mehr