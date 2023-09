POL-BO: Radarkontrollen für die 39. Kalenderwoche 2023

Herne (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Castrop-Rauxel bei einem Unfall in Herne-Holsterhausen zugezogen. Die Überprüfung ergab: Es waren Drogen im Spiel. Der Castrop-Rauxeler war mit seinem Pedelec am Donnerstag, 21. September, gegen 15.30 Uhr auf der Bruchstraße in ...

mehr